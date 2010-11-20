Немыря: не может быть интеграции в ЕС без демократии в Украине

Заместитель председателя партии “Батьківщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что резолюция Политической ассамблеи Европейской народной партии (ЕНП) не вредит, а наоборот - помогает евроинтеграции Украины.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя одобренную Политической ассамблеей ЕНП резолюцию о ситуации в Украине.

“Ошибаются те, кто считает, что такого рода резолюции вредят интеграции Украины в ЕС. В чем эта ошибка? В том, что фактически закрывают глаза на то, что все последующие шаги, которые будет делать Украина и должна делать Украина, они должны быть поддержаны и на уровне Европарламента, и на уровне стран-членов ЕС, и на уровне Еврокомиссии. Если не будет этой многоуровневой поддержки и понимания подлинности намерений и реального, а не надуманного прогресса по приближению к ЕС, напрасно надеяться, что будут настоящие результаты достигнуты”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, единодушное принятие резолюции свидетельствует о том, что Европейскому Союзу и одной из самых влиятельных политических сил ЕС небезразлично то, что происходит в Украине.

Кроме того, по словам заместителя председателя партии “Батьківщина”, вторым важным выводом является то, что в нынешней резолюции обращается внимание на очень важную связь между соблюдением демократических стандартов внутри страны и европейской перспективой Украины.

“К сожалению, как показали последние месяцы, нынешнее правительство, Президент, власть не понимают, по моему мнению, принципиальность такой связи. Нельзя мечтать об интеграции настоящей в ЕС, не придерживаясь соответствующих принципов и стандартов”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также выразил убеждение в том, что власть должна была бы воспринимать такой интерес к Украине как возможность исправить ситуацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня Политическая ассамблея ЕНП одобрила резолюцию, в которой осудила недемократическое проведение местных выборов в Украине.