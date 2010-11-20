Откуда у Януковича 17 млн. долларов?

Во время экономического кризиса, когда налоговый груз падает на плечи предпринимателей, шикование новым дизайнерским вертолетом является цинизмом и издевательством над украинцами. Об этом заявил заместитель председателя Народного руха Украины, лидер Молодого народного руха Иван КРУЛЬКО, комментируя приобретение вертолета AgustaWestland-139, которым Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет добираться из Межигорья в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НРУ.

«В.ЯНУКОВИЧ ведет себя так, будто он – наследственный князь с пожизненными полномочиями, а не избранное на ограниченный срок государственное высокопоставленное должностное лицо. Может, пройдет еще несколько лет, и В.ЯНУКОВИЧ скажет “государство - это я”?» - заметил руховец.

По словам политика, так В.ЯНУКОВИЧ делает не впервые. «В этом же стиле - и оформление резиденции в Межигорье... Мы требуем прозрачности и подотчетности таких расходов», - сказал И.КРУЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершил рабочую поездку из Киева в Калуш Ивано-Франковской области на вертолете AW139 (борт UR-CRB) производства итальянской компании AgustaWestland.

Как отмечается на сайте компании-производителя, AW139 является представителем новейшего поколения двухдвигательных вертолетов среднего класса, который имеет высокие показатели экономичности, высокий уровень надежности, прекрасные летно-технические характеристики, многофункциональность применения. AW139 способен перевозить до 15 пассажиров на предельной скорости до 309 км/час. Практическая дальность полета вертолете составляет 740 км.

Стоимость вертолета данного типа – около 17 млн. долларов.