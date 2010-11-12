Янукович летал «любимым вертолетом ЦРУ и ФБР»?

Вчера Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершил рабочую поездку из Киева в Калуш Ивано-Франковской области на вертолете AW139 (борт UR-CRB) производства итальянской компании AgustaWestland.

Об этом УНИАН сообщил эксперт в сфере авиационных перевозок, пожелавший остаться неизвестным.

Как говорится на сайте компании-производителя, AW139 является представителем новейшего поколения двухдвигательных вертолетов среднего класса, который имеет высокие показатели экономичности, уровня надежности, превосходные летно-технические характеристики, многофункциональность применения. AW139 способен перевозить до 15 пассажиров на предельной скорости до 309 км/час. Практическая дальность полета вертолета составляет 740 км. Стоимость вертолета данного типа – до 17 млн. долларов.

Как отмечается, AW139 является «любимым вертолетом ЦРУ и ФБР».

AgustaWestland – всемирный производитель вертолётов. Производственные площадки и офисы компании расположены в Италии, Великобритании и США.