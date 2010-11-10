В СБУ рассказали, за что задержали главного контролера за ценами

Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой, разоблачила и прекратила действие коррупционного механизма взимания взяток, действовавшего в Государственной инспекции по контролю над ценами Министерства экономики Украины.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Генпрокуратуры вчера задержали начальника Государственной инспекции по контролю над ценами Татьяны РУДЬ.

Установлено, что должностные лица этого государственного учреждения требовали деньги с предприятий за отмену штрафных санкций, наложенных за нарушение действующего законодательства в сфере ценообразования.

31 октября сотрудники СБУ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой в момент получения взятки в размере 50 тысяч долларов США задержали заместительницу начальника ГИКЦ Киевской области и начальника отдела этого же учреждения. За такую сумму государственные служащие обещали не насчитывать штрафные санкции на предприятие пищевой промышленности в размере 12,5 млн. грн.

По материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение).

9 ноября в рамках этого же уголовного дела была задержана начальник ГИКЦ Министерства экономики Украины Т.РУДЬ.