Мороз в Страсбурге показал себя во всей красе

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поблагодарил Парламентскую Ассамблею Совета Европы за принятую сегодня резолюцию по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, по завершению голосования по проекту резолюции Президент ПАСЕ Рене ван дер ЛИНДЕН заявил, что решил дать председателю ВР возможность поблагодарить ПАСЕ.

Украинский депутат Григорий НЕМЫРЯ попросил слова по процедуре и предложил не предоставлять слова А.МОРОЗУ, поскольку это не отвечает процедуре ПАСЕ.

Президент ПАСЕ все же решил предоставить А.МОРОЗУ слово, однако предостерег его, что он может сказать не больше одного предложения.

А.МОРОЗ спикер поблагодарил Ассамблею за резолюцию и дебаты, и попытался убедить членов ПАСЕ в том, что Украина самостоятельно найдет выход из ситуации, однако был прерван Президентом ПАСЕ, который отметил, что они перед началом дебатов договорились о том, какие слова может произнести А.МОРОЗ.

В то же время А.МОРОЗ, воспользовавшись паузой, возникшей при переводе слов Р. ван дер ЛИНДЕНА, снова начал говорить. Он опять поблагодарил ПАСЕ за резолюцию и пригласил всех на Чемпионат Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Украине и Польше.