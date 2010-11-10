У Януковича обсуждают, не вернуть ли смешанную систему выборов в ВР

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что выборы в Верховную Раду должны проходить по смешанной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания рабочей группы по вопросам совершенствования избирательного законодательства, которое проходит сегодня в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Предлагаю для рассмотрения рабочую версию, если это будет поддержано главой государства, - работу над проектом закона базировать на смешанной избирательной системе», - сказал министр юстиции, имея в виду законодательство о парламентских выборах.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, смешанная система нужна для того, чтобы граждане Украины избирали как политическую силу, так и тех конкретных своих представителей, которым они делегировали бы права и которых знали по имени и в лицо».

В то же время, говоря о системе выборов в органы местного самоуправления, министр юстиции высказался о возможной дальнейшей эволюции этого законодательства. «Поскольку мы имеем сегодня сочетание и мажоритарной составляющей на одном уровне территориальных общин, и другой уровень территориальных общин имеет смешанную избирательную систему. Над этим также нужно будет работать, чтобы мы нашли ответ, нужны ли две избирательные системы для выборов в органы местного самоуправления, или мы должны остановиться на одной, и аргументировать, почему именно можем это сделать», - объяснил свою позицию А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом министр юстиции положительно оценил реализованную законодательную инициативу об отказе признания блоков политических партий в качестве субъектов избирательного процесса.

«Это объективно необходимо для Украины, поскольку наличие такого субъекта позволяло избегать дальнейшей политической ответственности, а также обеспечивало отсутствие идентификации, за кого граждане голосуют», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.