"Свобода" получила депутатских мест больше, чем имела кандидатов

Ивано-Франковский горсовет будет состоять из 59 депутатов вместо 60.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня Ивано-Франковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании.

Дискуссионным на заседании комиссии был вопрос, кто должен быть избран в городской совет после того, как ВО «Свобода» получила большее количество депутатов по партийным спискам, чем было зарегистрировано ее кандидатов («Свободе» не хватило одного кандидата – УНИАН). За это решение проголосовали 9 членов комиссии из 17-ти. Таким образом, утверждены избранными в горсовет 59 депутатов. В Ивано-Франковский горсовет должны быть избраны 60 депутатов.

Соответствующее решение приняла городская ТИК после консультаций в ЦИК.