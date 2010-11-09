Янукович завтра возьмется за избирательное законодательство

В среду, 10 ноября, в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится первое заседание рабочей группы по вопросам усовершенствования избирательного законодательства (ул. Банковая, 11).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, аккредитация представителей СМИ проводится до 9.30 10 ноября по телефонам: 255–74–02 и 255–63–18. Представители СМИ приглашаются на 10.00.