Хорошковский скоро попросит ВР снять неприкосновенность с одного нардепа?

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ называет главной задачей СБУ борьбу с коррупцией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам.

“Один из главных вопросов – борьба с коррупцией, и задачи, стоящие передо мной, связаны в первую очередь с этим”, - сказал председатель СБУ.

При этом, он отметил, что с его приходом на должность председателя СБУ активность в сфере борьбы с коррупцией возросла в разы.

Вместе с тем, по словам В.ХОРОШКОВСКОГО, главная проблема борьбы с коррупцией заключается в том, что “общество к ней привыкло”. “И здесь нам необходима помощь внешнего фактора, в том числе ЕС”, - сказал председатель СБУ.

“Я вижу коррупцию как главную преграду для нашего развития”, - добавил он.

Он также сказал, что много коррупционных связей ведут в парламент. При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ добавил, что сейчас спецслужба готовит представление на одного народного депутата о снятии депутатской неприкосновенности. В то же время он отказался назвать фамилию или фракцию, к которой принадлежит этот депутат.