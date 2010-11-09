В Броварах в регистрации кандидатов отказывали из-за не того падежа?

В Украине необходимо принять новый закон о местных выборах и на его основе провести перевыборы в органы местного самоуправления.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Результат этих выборов был предрешён задолго до дня голосования, поскольку власть сделала всё для того, чтобы нормальных выборов не было», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер «Форума» отметил, что в соответствии с прежним законодательством одним из обязательных условий для регистрации кандидата на любых выборах было предоставление им предвыборной программы. «Предвыборная программа – это документ, по которому избиратель мог оценить намерения и планы конкретного кандидата. Закон образца 2010 года не обязывает кандидата представлять такую программу. Это один из ярких примеров того, как новый закон нивелирует сам принцип демократических и ответственных выборов», – считает он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ сообщил, что располагает фактами отказа в регистрации кандидатов в депутаты по надуманным причинам, в частности, в Броварах Киевской области. «Избирательная комиссия скрывает данные по регистрации и отказам в регистрации кандидатов. Но есть информация от граждан, которые хотели зарегистрироваться кандидатами в депутаты Броварского горсовета. Они говорят, что в целом было подано около 500 пакетов документов на регистрацию, из которых более 200 сразу же было отсеяны. В частности, есть примеры, когда в регистрации отказывали из-за неправильного падежа в «шапке» заявления о согласии баллотироваться кандидатом», – уточнил он.

Таким образом, по его словам, в регистрации было отказано руководителю Броварской городской организации ВО «Батькивщина», кандидатам от «Фронта Змін», Европейской партии Украины и других политических сил. «К примеру, на пост городского головы не смог баллотироваться Дмитрий РАТНИКОВ. Но дело даже не в фамилии отдельного кандидата. Факты нерегистрации говорят о том, что были чёткие указания под любым предлогом не регистрировать кандидатов, которые могли бы победить людей Партии регионов на выборах», – считает лидер «Форума».

«Поскольку эти нарушения носят системный характер, признать такие выборы невозможно. Наша организация будет настаивать на проведении в 2011 или 2012 году новых местных выборов, по новому избирательному закону. Этот фарс принять мы не можем», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По мнению ещё одного инициатора создания партии «Форум» Олега АНДРОСА, эти выборы в очередной раз доказали необходимость проведения выборов местных голов в два тура. «Это нонсенс, когда Житомирского городского голову избирают 18,14 % проголосовавших избирателей при явке 40,12 %. Получается, что «регионала» Владимира ДЕБОЯ в качестве мэра Житомира поддержали около 7 % от общего количества избирателей», – считает он.

О.АНДРОС отметил, что аналогичная тенденция зафиксирована на выборах мэра в Ивано-Франковске, Кировограде и Харькове.

«Неудовлетворительная ситуация с местными выборами наблюдается по всей Украине. Учитывая огромное количество избирательных субъектов – 31 октября в Украине избиралось 11 516 местных голов и 12 086 советов, можно представить масштабы этих фальсификаций», – резюмировал О.АНДРОС.

Справка УНИАН. Изначально Верховная Рада назначила местные выборы на 30 мая 2010 года. Однако 16 февраля парламент своим новым постановлением отменил предыдущее решение без указания новой даты выборов.

Новую дату местных выборов (31 октября 2010 года) Верховная Рада назначила 1 июля, а 10 июля приняла Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Местные выборы в Украине состоялись 31 октября.