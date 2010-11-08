Результаты выборов мэра в Житомире

Городским председателем Житомира избран кандидат от Партии регионов Владимир ДЕБОЙ.

Об этом сообщили УНИАН в Житомирской городской территориальной избирательной комиссии.

Как отмечается в сообщении, за В.ДЕБОЯ проголосовали 15 тыс. 372 избирателей, за кандидата от партии "Родной город", экс-мэра Житомира Веру ШЕЛУДЧЕНКО - 12 тыс. 441 избиратель, за кандидата от партии "Фронт Змін" Геннадия ЗУБКО - 12 тыс. 296 избирателей.

Всего в Житомире в голосовании приняли участие 84 тыс. 722 избирателей, явка составляет 40,12%.

Как сообщалось, В.ДЕБОЙ занимает должность заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации.