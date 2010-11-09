Адвокаты требуют показать Лозинского врачам

Адвокаты бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО внесли ходатайство перед следствием о допуске к нему врачей.

Об этом сегодня сообщает "Газета по-киевски" (№212 от 9 ноября) со ссылкой на одного из троих адвокатов - Романа ДЕНИСЮКА.

"Виктору ЛОЗИНСКОМУ в 2006 году делали операцию на сердце в Институте им. Амосова, и с тех пор ему нужно регулярно показываться кардиологам. Однако следователи игнорируют наши ходатайства и врача не пускают, хотя это чревато осложнениями для здоровья моего клиента. На все наши запросы отвечают, что в Лукьяновском СИЗО есть медики и в случае чего смогут оказать помощь. Но все, что делают врачи в изоляторе, – это прописывают аспирин", - сказал Р.ДЕНИСЮК.

Адвокат прогнозирует, что уже в этом месяце все материала дела будут направлены в суд. По словам Р.ДЕНИСЮКА, защита в связи с подозрением в подлоге улик также требует от следствия продемонстрировать главное вещественное доказательство – винтовку, из которой был убит Валерий Олийнык.

Адвокаты убеждены, что расследование проведено с многочисленными нарушениями и обвинение против В.ЛОЗИНСКОГО рассыплется в суде. По словам Р.ДЕНИСЮКА, в деле отсутствуют какие-либо экспертизы, которые доказывают причастность В.ЛОЗИНСКОГО к убийству В.Олийныка.

"Все обвинение строится только на свидетельских показаниях других людей, которые присутствовали во время убийства (бывшие правоохранители – Михаил КОВАЛЬСКИЙ и Евгений ГОРБЕНКО). Никаких экспертиз, доказывающих, что ЛОЗИНСКИЙ стрелял из оружия, нет. Зато в документах фигурирует карабин "Бенелли", который якобы принадлежит ЛОЗИНСКОМУ. Это оружие принес егерь ПЕРЕПЕЛИЦА (сейчас под арестом) в разобранном виде и дал показания, что он сам стрелял из него в Олийныка. Следствие же утверждает, что из карабина все-таки палил ЛОЗИНСКИЙ. На это оружие хочет посмотреть сам экс-депутат и я, чтобы убедиться – не сделан ли там подлог какой-то детали с отпечатками ЛОЗИНСКОГО", - пояснил Р.ДЕНИСЮК.

В то же время, в Генеральной прокуратуре, как отмечает газета, иронизируют над такими аргументами адвокатов В.ЛОЗИНСКОГО и заявляют, что доказательства его вины "железные". По версии следствия, экс-депутат стрелял в В.Олийныка из карабина, пока не кончились патроны, а потом прыгнул в "Ниву Шевроле" и давил его уже на опушке леса, пока жертва не истекла кровью.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с экс-народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения. Обвиняемый в убийстве В.ЛОЗИНСКИЙ якобы причинил жертве 9 пулевых ранений, а потом добил ее бампером «Нивы Шевроле». Об этом заявлял заместитель генерального прокурора Виталий ЩЕТКИН.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное на заказ, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатского иммунитета, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 года после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский райсуд избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста. В.ЛОЗИНСКИЙ пребывал в СИЗО СБУ, сейчас - в Лукьяновском СИЗО Киева. Он ознакомился со всеми 40 томами уголовного дела, сейчас изучает видеоматериалы.