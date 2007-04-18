Зварич: Верховна Рада неправомочна по Конституции и по решению КС

В случае выхода депутата из фракции его полномочия прекращает руководящий партийный орган, а не Верховная Рада. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Роман ЗВАРИЧ, комментируя заявления оппозиционных депутатов о выходе из фракций БЮТ и “Наша Украина”, сообщает пресс-служба "Нашей Украины".

"Конституция устанавливает (в частности, в части 6 статьи 81), что в случае выхода депутата из фракции, которая была создана на основе партии или блока, победившего на парламентских выборах, высший руководящий орган этого блока или партии имеет право досрочно прекратить полномочия такого народного депутата", - отметил Р.Зварич.

Он отметил, что "в отличие от процедуры, когда народный депутат по собственной инициативе слагает свои полномочия, такой шаг народного депутата и впоследствии решения соответствующего руководящего органа партии или блока не требует подтверждения отдельным решением Верховной Рады".

"Потому такое решение вступает в силу с момента его принятия", - заявил Р.Зварич.

Он также сообщил, что "существует еще одна норма, определенная частью второй статьи 82 Конституции Украины (толкование этой диспозиции, кстати, есть в решении КС от 17 октября 2002 года), в которой сказано, что в случае, если состав парламента будет насчитывать менее 2/3 его конституционного состава, Верховная Рада теряет свою полномочность".

"Потеря полномочности" – это прямая цитата из упомянутого мной решения КС, и она содержится не в мотивирующей части, а в постановочной, резолютивной части самого решения. Поэтому в таких случаях Верховная Рада Украины не может считаться правомочной, то есть уполномоченной принимать какие-либо решения”, - заметил представитель Президента во ВР.

Кроме того, пресс-служба “Нашей Украины” приводит разъяснение юристов о процедуре прекращения полномочий народного депутата Украины.

Да, частью шестой статьи 81 Конституции Украины предусмотрено досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии (избирательного блока политических партий) со дня принятия такого решения в случае выхода народного депутата Украины из состава фракции политической партии (избирательного блока политических партий), по спискам которой (которого) он был избран в парламент.

Употребленный в положении части шестой статьи 81 Конституции Украины термин «выход», которым обозначено основание для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, означает основанное на его собственном свободном волеизъявлении представление соответствующего заявления с соответствующим намерением.

С учетом существующих правовых условий, достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, согласно части шестой статьи 81 Конституции Украины, является подача народным депутатом соответствующего заявления и принятие по результатам его рассмотрения соответствующего решения высшим руководящим органом политической партии (избирательного блока политических партий).

Вариант досрочного прекращения полномочий народных депутатов ввиду подачи ими заявлений о выходе из фракции реализовано учитывая возможность создания таким способом состояния неполномочного состава Верховной Рады Украины, отмечается в разъяснении. Согласно части второй статьи 82 Конституции Украины Верховная Рада Украины считается полномочной при условии избрания не менее двух третей ее конституционного состава (то есть наличия более чем 300 народных депутатов Украины).

В пункте 2 мотивирующей части Решения Конституционного Суда Украины от 17.10.2002 № 17-рп/2002 (дело о полномочности Верховной Рады Украины) определено: «Положение части второй статьи 82 Конституции Украины относительно условий полномочности Верховной Рады Украины во взаимосвязи с положением части четвертой статьи 79 Конституции Украины нужно понимать так, что Верховная Рада Украины полномочна, то есть правомочна принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия, при условиях избрания не менее двух третей ее конституционного состава и принесения новоизбранными народными депутатами Украины присяги. Это конституционное требование является условием полномочности Верховной Рады Украины на протяжении всего периода созыва и не может рассматриваться лишь как основание для открытия ее первого заседания первой сессии (абз.1)»

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, лидеры БЮТ и «Нашей Украины» сообщили, что народные депутаты от этих политических сил намерены написать заявления о выходе из фракций, и таким образом досрочно прекратить свои депутатские полномочия. В частности, лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что согласно статьи 82 Конституции Украины ВР легитимна только в том случае, если функционирует в составе не менее двух третей полного состава ВР.

В составе фракций БЮТ и “Наша Украина”, соответственно, 125 и 77 народных депутатов.