Пшонка хочет повторную экспертизу крови Ющенко

Повторную экспертизу крови Виктора Ющенко хочет провести новый Генпрокурор Виктор Пшонка. По его словам, следствие по этому делу продолжается. И в настоящее время возникли вопросы относительно объективности проведенных анализов за рубежом.

Об этом новый лидер ГПУ заявил в интервью телеканалу "Интер". Также он рассказал: следователи уже трижды приглашали Ющенко на повторную экспертизу, а он отказывался. Также Виктор Пшонка рассказал и о других громких делах. В частности, отметил, что в ближайшее время проведут эксгумацию тела Вячеслава Чорновола. Провести процедуру разрешил его сын. Что же касается дела Георгия Гонгадзе, то Гепрокуратура планирует до 7-го декабря завершить следствие и передать документы в суд.

5 канал