Грищенко предложил заму Тимошенко должность своего советника

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО предложил экс-вице-премьер-министру, заместителю председателя партии "Батькивщина" Григорию НЕМЫРЕ должность своего советника и объединить опыт и усилия во имя европейской перспективы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил накануне в эфире телеканалу "Интер" в ответ на критику Г.НЕМЫРИ внешней политики, которую проводит правительство, в частности министр иностранных дел.

"Чем отличается настоящий дипломат? Он смотрит в будущее, он не создает проблем своему государству. Вы это делаете сегодня. Я предлагаю несколько иное. Я предлагаю, чтобы те знания, тот опыт, который вы обрели в Фонде Сороса, тогда, когда я работал за 5-10 долларов, начиная с должности советника, занимаясь самыми сложными вопросами, от которых зависело будущее государства, когда вы набирали этот опыт с другими возможностями, чтобы мы его сегодня совместили, вместе поработали над тем, чтобы приблизить европейскую перспективу, как нужно. Я готов вам предложить должность советника Министерства иностранных дел", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его мнению, у Г.НЕМЫРИ "материальное состояние позволит, чтобы не претендовать на ту низкую зарплату, которая существует в министерстве".

К.ГРИЩЕНКО также добавил, что в случае отказа Г.НЕМЫРИ он готов к регулярному общению в зависимости от графика своей работы. "Чтобы мы могли думать не о том, как критиковать друг друга, а над тем, каким образом двигать это государство вперед. Я считаю, что этот позитивный посыл должен быть основным в нашей деятельности. Но если это неприемлемо, мы готовы общаться на постоянной основе, но эта основа, конечно, будет зависеть от того, насколько будет насыщенным график реальной работы", - подчеркнул он.

В то же время Г.НЕМЫРЯ воздержался от прямого ответа о возможности принятия этого предложения. "Когда переходят на личности – это признак человека, который в отчаянии, который теряет какие-то профессиональные рамки", - отметил экс-вице-премьер.