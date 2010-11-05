Станцию метро «Демеевская» в Киеве введут в эксплуатацию 15 декабря

Станция метро «Демеевская» в Киеве будет введена в эксплуатацию 15 декабря текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр ПОПОВ сегодня перед пробным пуском поездов через станцию.

Он отметил, что в течение месяца планируется закончить все работы по оформлению станции для приема пассажиров. «Через месяц, а конкретнее – 15 декабря, будет введена в эксплуатацию эта станция», – сказал А.ПОПОВ.

Пробный пуск поездов через станцию «Демеевская» сегодня проходил в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, метро на Теремки на отрезке в 3,8 км начали строить в 2005 году. Сначала его планировали завершить в 2008-м, потом – в 2009 году.

Наряду с введением в эксплуатацию новых станций «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская» на Куреневско-Красноармейской линии метро столичные метростроевцы планируют до ноября завершить подготовку и направить на экспертизу проектную документацию на строительство следующих станций метро этой линии: «Выставочный комплекс», «Ипподром», «Теремки».