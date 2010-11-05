Томенко намекает, что больше всего фальсификаций происходит сейчас

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что во время окончательного подведения итогов выборов может быть больше фальсификаций, чем в ходе избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов о подведении результатов местных выборов на брифинге. Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодня больше начинают беспокоить не фальсификации в день голосования, а фальсификации во время подсчета голосов.

По его словам, правительство предложило следующий формат работы: как можно скорее сформировать и начать работу областных и районных советов. В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что «как можно скорее» не бывает, потому что закон предусматривает соответствующую процедуру. Он объяснил, что, в соответствии с законом, отведено определенное количество дней для обнародования результатов, создание рабочих групп, которые формируют действующие областные и районные советы, рассматриваются вопросы совместителей и т. п., а уже потом созывается учредительная сессия. «Сегодня все пытаются сделать быстрее», - подчеркнул он.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что имеет информацию о том, что в городе Смела Черкасской области двух местных депутатов от партии «Батьківщина» Василия ЛАТЕНКО и Владимира ГРОШЕВА задержала милиция, а ТИК заблокировали с целью пересмотра результатов выборов. «И такие примеры по всей Украине. Поскольку местной власти дали задачу любым способом найти и сформировать большинство, а она, в свою очередь, пытается показать, в данном случае Черкассам и Киеву, что контролирует ситуацию», - отметил он. «Если уже депутатов районных советов закрывают на момент подведения итогов, то это может плохо закончиться», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО и сообщил, что БЮТ будет обращаться по этому поводу в Центральную избирательную комиссию и прокуратуру.

Он также отметил, что международным наблюдателям стоило бы поездить и посмотреть, как происходит подведение итогов.

«Все мы должны быть заинтересованы в том, чтобы цивилизовано и демократично завершить подведение итогов, и, по закону о местном самоуправлении, провести учредительные сессии соответствующих советов», - сказал Н.ТОМЕНКО.