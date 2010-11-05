Томенко намекает, что больше всего фальсификаций происходит сейчас
Политик дает советы наблюдателям
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что во время окончательного подведения итогов выборов может быть больше фальсификаций, чем в ходе избирательной кампании.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов о подведении результатов местных выборов на брифинге. Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодня больше начинают беспокоить не фальсификации в день голосования, а фальсификации во время подсчета голосов.
По его словам, правительство предложило следующий формат работы: как можно скорее сформировать и начать работу областных и районных советов. В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что «как можно скорее» не бывает, потому что закон предусматривает соответствующую процедуру. Он объяснил, что, в соответствии с законом, отведено определенное количество дней для обнародования результатов, создание рабочих групп, которые формируют действующие областные и районные советы, рассматриваются вопросы совместителей и т. п., а уже потом созывается учредительная сессия. «Сегодня все пытаются сделать быстрее», - подчеркнул он.
Н.ТОМЕНКО также сообщил, что имеет информацию о том, что в городе Смела Черкасской области двух местных депутатов от партии «Батьківщина» Василия ЛАТЕНКО и Владимира ГРОШЕВА задержала милиция, а ТИК заблокировали с целью пересмотра результатов выборов. «И такие примеры по всей Украине. Поскольку местной власти дали задачу любым способом найти и сформировать большинство, а она, в свою очередь, пытается показать, в данном случае Черкассам и Киеву, что контролирует ситуацию», - отметил он. «Если уже депутатов районных советов закрывают на момент подведения итогов, то это может плохо закончиться», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО и сообщил, что БЮТ будет обращаться по этому поводу в Центральную избирательную комиссию и прокуратуру.
Он также отметил, что международным наблюдателям стоило бы поездить и посмотреть, как происходит подведение итогов.
«Все мы должны быть заинтересованы в том, чтобы цивилизовано и демократично завершить подведение итогов, и, по закону о местном самоуправлении, провести учредительные сессии соответствующих советов», - сказал Н.ТОМЕНКО.