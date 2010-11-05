Кармазин требует заблокировать карточки депутатов-совместителей

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) обратился с требованием к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ заблокировать карточки народных депутатов, которые совмещают депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с трибуны парламента.

По словам Ю.КАРМАЗИНА, сегодня голосуют карточки народных депутатов-министров, губернаторов и которые не появляются в сессионном зале. Ю.КАРМАЗИН отметил, что работает над исками в Конституционный Суд по данному поводу.

Обращаясь к В.ЛИТВИНУ, депутат сказал: «Владимир Михайлович, не ставьте под угрозу все законотворчество в Украине». В ответ В.ЛИТВИН заявил: «Вы, собственно, затягиваете рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий», а «мы бы давно перешли к этому вопросу».

Как известно, сегодня представители фракции БЮТ настаивали, чтобы первым вопросом рассматривалось лишение полномочий народных депутатов-совместителей, но это предложение не было поддержано. Данный вопрос стоит в повестке дня на сегодня последним. По состоянию на 11.50 из семи законопроектов рассмотрены только два, которые были отклонены. Парламент сегодня принимает законопроекты только до 13.00, поскольку с 13.00 в повестке дня - «разное», то есть выступления народных депутатов по разным вопросам.