Мороз считает, что Тмошенко голосовала бы за импичмент Президента

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает нецелесообразным поднимать вопрос об импичменте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента, комментируя, в частности, заявление КПУ относительно намерений инициировать импичмент, если Президент Украины не примет мер для разблокирования работы Конституционного Суда.

«Я не считаю, что это надо делать, более того, я считаю, что этого не надо делать», - отметил А.МОРОЗ.

Он отметил, что если бы сегодня ВР внесла в повестку дня вопрос об импичменте Виктора ЮЩЕНКО, то «здесь сразу Блок Тимошенко весь бы сидел в зале», и тогда, по словам А.МОРОЗА, “хватило бы голосов парламента для импичмента”.

Он считает, что окружение Президента должно «немного трезво смотреть на то, кто и какие дает оценки происходящему в государстве». А.МОРОЗ подчеркнул, что все в Украине должно происходить в рамках Конституции, а не антиконституционными методами, поскольку «ничего из этого чуда не выйдет хорошего, для Украины, по крайней мере».

По словам председателя ВР, он «был и является сторонником того, что выборы (речь идет о выборах в ВР – УНИАН) будут в 2011 году». Он отметил, что «двумя руками за нахождение компромисса» между политическими силами. «Мы найдем компромисс, одно только условие обязательно – на основе Конституции», - отметил А.МОРОЗ. «Все остальное – это, простите, болтовня», - добавил он.