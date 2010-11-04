Украина подаст заявки на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Украина намерена претендовать на проведение финалов европейских футбольных клубных турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА после проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что Украина намерена в 2011 году подать заявки на проведение финалов этих турниров. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, ближайший год проведения финалов этих турниров, на которые могут претендовать украинские города, - 2013.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в Украине надеются, что к тому времени требования по минимальной вместимости болельщиков на стадионе, который претендует на проведение финалов Лиги Европы или Лиги чемпионов, будет снижена с 70 тыс. до 50 тыс. В таком случае, сказал вице-премьер, на проведение финалов Лиги чемпионов или Лиги Европы смогут претендовать два стадиона: уже действующая в Донецке «Донбасс Арена» и реконструируемый киевский НСК «Олимпийский».

Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что для принятия участия в конкурсе на проведение финала евротурнира по футболу город должен представить свою заявку в Федерацию футбола Украины и УЕФА.