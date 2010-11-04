Батькившина подала более 2 тысяч исков в суды

Всеукраинское объединение «Батькивщина» обжалует в судах результаты выборов на более чем двух тысячах избирательных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня в разных регионах наши избирательные штабы подали свыше двух тысяч жалоб в суды», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в своих исках «Батькивщина» требует либо признать недействительными выборы на некоторых участках, либо провести пересчет голосов.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что судебные иски касаются избирательных участков в Киевской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Луганской, Винницкой, Черниговской областях и городе Харькове.

«Понятно, что суды в нашей стране не спешат принимать решения и не спешат давать возможность проводить проверки приведенных фактов и злоупотреблений», - добавил А.ТУРЧИНОВ.