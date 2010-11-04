Людям Кличко надоели спекуляции, что он возглавит КГГА

Лидеру блока своего имени в Киевсовете Виталию КЛИЧКО ничего не известно о планах власти назначить его главой Киевской городской государственной администрации.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Блока Виталия Кличка в Киевсовете Наталия НОВАК в эфире ток-шоу «Киевский форум» на КГРТРК.

«Поднадоели уже спекуляции на тему, что Виталий КЛИЧКО возглавит Киевскую городскую государственную администрацию, по крайней мере, ни Виталию, ни мне об этом неизвестно», - отметила она.

Между тем, по мнению экс-депутата Печерского районного совета Леонида ЕМЦА, причиной затягивания процедуры утверждения Александра ПОПОВА председателем КГГА и назначение глав районных государственных администраций являются договоренности нынешних политических сил в Киевсовете относительно назначения на эти должности своих представителей.

«Киевсовет занимается собственными конъюнктурными вопросами, которые прямо связаны с назначением руководителей районных администраций. Из-за этого пока ни господина ПОПОВА не назначили, потому что, возможно, рассматриваются кандидатуры и господина Виталия КЛИЧКО, и КЛЮЕВА, ни глав районных администраций не назначают», - отметил политик.