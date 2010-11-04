Герман уже собирается на работу
12:48, 04 ноября 2010Политика
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"Состояние моего здоровья - по плану"
Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН собирается на следующей неделе выйти на работу.
Об этом А.ГЕРМАН сообщила в комментарии корреспонденту УНИАН.
“Состояние моего здоровья - по плану, поправляюсь. Врачи говорят, что процесс проходит даже быстрее, чем они надеялись. Поэтому я уже в начале следующей недели собираюсь выйти на работу”, - сказала она.
В то же время политик отметила, что “работы очень много, но нужно для нее иметь много сил”.
Как сообщал УНИАН, 14 октября А.ГЕРМАН была госпитализирована в больницу в Феофании с диагнозом “обширный инфаркт”.
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