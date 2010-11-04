Герман уже собирается на работу

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН собирается на следующей неделе выйти на работу.

Об этом А.ГЕРМАН сообщила в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Состояние моего здоровья - по плану, поправляюсь. Врачи говорят, что процесс проходит даже быстрее, чем они надеялись. Поэтому я уже в начале следующей недели собираюсь выйти на работу”, - сказала она.

В то же время политик отметила, что “работы очень много, но нужно для нее иметь много сил”.

Как сообщал УНИАН, 14 октября А.ГЕРМАН была госпитализирована в больницу в Феофании с диагнозом “обширный инфаркт”.