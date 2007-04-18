Возле Конституционного Суда собралось около 10 тысяч человек

Около тысячи сторонников коалиции и около 9 тысяч сторонников оппозиции пикетируют здание Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники большинства с символикой Партии регионов разместились вдоль забора, которым огражден КС. Они держат флаги Партии регионов и украинские национальные флаги.

Как сообщили представители правоохранительных органов, в направлении КС сейчас движется не менее 1 тысячи представителей Партии регионов с Майдана Незалежности. Сторонники большинства время от времени выкрикивают «Янукович!» и «Конституция и закон для всех один!».

В свою очередь сторонники оппозиции под флагами «Нашей Украины», БЮТ, Украинской социал-демократической партии, «Народной самообороны» заполонили все пространство на углу улиц Жилянская и Горького.

Они выкрикивают лозунги «зРаду геть!» и «Юля!» и держат в руках плакать с надписями «Ми за дострокові вибори», «зРаду геть!».

Пикетчиков разделяет металлический забор и плотная полоса представителей милиции.

В то же время большинство пикетчиков как с одной так и с другой стороны, сидят на дороге, едят и мало реагируют на происходящее вокруг.