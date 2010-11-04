У нардепов не осталось вопросов для Азарова?

В парламенте завтра не будет Часа вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил в интервью журналистам.

По его словам, Часа вопросов до правительства не будет потому, что «нет никаких предложений от фракций, которые не входят к парламентскому большинству».

При этом спикер сообщил, что в аппарат ВР поступили письмо и проект постановления о заслушивании завтра информации генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО по поводу реагирования правоохранителей на нарушение во время выборов.

По словам В.ЛИТВИНА, понятно, что такой проект постановления сегодня «утратил смысл» в связи с освобождением с должности А.МЕДВЕДЬКО и назначением на должность генпрокурора Виктора ПШОНКИ.

По словам спикера, если народные депутаты вновь захотят заслушать генерального прокурора, то им необходимо будет по-новому оформлять эти документы.

Как сообщал УНИАН, на заслушивании в пятницу информации А.МЕДВЕДЬКО по поводу нарушений на местных выборах настаивала фракция БЮТ.