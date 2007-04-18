Под Конституционным Судом милиция избила депутатов от оппозиции

Работники спецподразделения побили депутатов от оппозиции, заявляет руководитель Информационно-аналитического управления “Нашей Украины” Анатолий ЛУЦЕНКО, который находится сейчас на месте событий возле Конституционного Суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по его словам, “при проведении судей через ворота в КС ОМОН побил депутатов от оппозиции”.

По его словам, некоторым из депутатов нанесены телесные повреждения, среди них Давид ЖВАНИЯ, Олег ЛЯШКО, Владимир КАРПУК, Зиновий ШКУТЯК.

“Милиция впервые за историю независимой Украины применила физическую силу в отношении депутатов. Мы призываем стражей порядка придерживаться законов Украины и не прибегать к силовым действиям по отношению к украинским гражданам”, – сказал А.ЛУЦЕНКО.

В то же время народный депутат Д.ЖВАНИЯ заявил, что действиями спецназовцев, применивших силу, руководили представители правящей коалиции.