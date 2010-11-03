Эксперт не удивится, если КС решит, что Украина находится в Африке

Выборы в Верховную Раду Украины должны быть назначены согласно Конституции 1996 года на 27 марта 2011 года без дополнительного трактования Конституционным Судом нормы о сроке полномочий парламента.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Срок депутатских полномочий вообще не должен быть предметом обсуждения, он определён Конституцией. А выборы должны состояться как можно раньше, ведь только таким образом можно вывести украинский парламентаризм из системного кризиса. В Верховную Раду должны пройти новые силы, с новыми людьми, новыми идеями и программами», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер «Форума» подчеркнул, что статьи 76, 77 Конституции Украины в редакции от 28 июня 1996 года чётко определяют четырёхлетний срок полномочий народных депутатов, а также проведение очередных выборов в последнее воскресенье марта четвёртого года полномочий парламента.

«Закон для всех один, и для того, чтобы его выполнять, не нужно обращаться в Конституционный Суд. Если Партия регионов пошла на то, чтобы вернуть объём полномочий Президента, так почему возникли сомнения в вопросе срока полномочий Верховной Рады и даты очередных выборов? Но сегодня меня уже не удивит любое решение КС, вплоть до того, что Украина находится не в Европе, а в Африке, поскольку отменой политреформы Конституционный Суд показал, что ему по силам принять какое угодно решение по принципу "чего изволите"», – добавил он.

В то же время, по мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, до проведения очередных парламентских выборов необходимо внести изменения в избирательное законодательство, предусматривающие переход на открытые партийные списки.

«Закрытые списки не позволяют избирателю влиять на позицию кандидата, его номер в списке. Избиратель голосует за первую «пятёрку» кандидатов, поскольку остальной список является неизвестным для большинства граждан до момента избрания партии в парламент», – напомнил он.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 30 сентября 2010 года отменилизменения в Конституцию, внесённые 8 декабря 2004 года (так называемую «политреформу»), которыми срок полномочий ВР был увеличен с 4 до 5 лет.

Центральная избирательная комиссия 20 октября обратилась в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно растолковать ч. 1 ст. 76 Конституции 1996 года о сроках полномочий Верховной Рады для определения даты проведения очередных парламентских выборов.

Выборы в Верховную Раду шестого созыва состоялись 30 сентября 2007 года.