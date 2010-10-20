Центризбирком просит КС рассмотреть его представление безотлагательно

Центральная избирательная комиссия просит Конституционный Суд Украины безотлагательно рассмотреть ее представление о толковании ч.1 ст.76 Конституции 1996 года относительно сроков полномочий Верховной Рады, избранной 30 сентября 2007 года, для определения даты проведения очередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА журналистам после заседания ЦИК 19 октябяря.

«Сроки довольно сжатые и надо, чтобы здесь была определенность в этом вопросе, мы будем просить Конституционный Суд, собственно, о безотлагательном рассмотрении данного вопроса», - сказал А.МАГЕРА.

Заместитель председателя ЦИК мотивировал обращение в КС необходимостью исключить любые обвинения в адрес ЦИК в бездеятельности или в противоправных действиях.

«Центральная избирательная комиссия в своем сегодняшнем решении обратилась в Конституционный Суд Украины, составила текст соответствующего представления с тем, чтобы получить окончательный ответ Конституционного Суда и иметь абсолютную уверенность в правоте той позиции, которую займет ЦИК, чтобы потом не возникало никаких нареканий, чтобы потом не было никаких обращений в административные суды на действия ЦИК», - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 16 октября заместитель председателя ЦИК А.МАГЕРА заявил, что очередные выборы в Верховную Раду, согласно действующему законодательству, должны состояться 27 марта 2011 года. Следовательно, парламентская избирательная кампания должна была бы начаться 27 ноября.

1 октября Конституционный Суд Украины отменил изменения в Конституцию, внесенные в декабре 2004 года (так называемую “политреформу”), которыми срок полномочий ВР был увеличен с 4 до 5 лет. В статье 77 ныне действующей Конституции указано: “Очередные выборы в Верховную Раду Украины происходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады Украины”. Выборы в ВР 6-го созыва состоялись 30 сентября 2007 года.