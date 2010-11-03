Добкин: 2004 год не повторится

Партия регионов получила большинство депутатских мандатов во всех местных советах Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Харьковской облгосадминистрации, председатель Харьковской облорганизации Партии регионов Михаил ДОБКИН, ссылаясь на результаты подсчета голосов по всем избирательным протоколам с «мокрой» печатью, которые он имеет в своем распоряжении.

По словам М.ДОБКИНА, из 136 депутатских мест в Харьковском областном совете Партия регионов будет иметь 91 депутата. Из 100 депутатских мест в Харьковском городском совете регионалы будут иметь 69 депутатов. Кроме этого, по словам губернатора, большинство Партия регионов будет иметь во всех городских и районных советах Харьковской области.

«Это большинство позволит нам фактически самостоятельно, без других политических сил, принимать решения, избирать руководящие должности и в дальнейшем работать», - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор отметил, что из 6 городов областного значения городских председателей-представителей Партии регионов будут иметь 5 городов, а в Лозовой, скорее всего, победит представитель Партии промышленников и предпринимателей Украины, которая «по духу» близка Партии регионов.

М.ДОБКИН отметил, что в данный момент еще “не готовы результаты подсчета голосов по сельским и поселковым председателям”.

Говоря об одномандатных избирательных округах по выборам депутатов в Харьковский областной совет, М.ДОБКИН подчеркнул, что здесь Партия регионов получила поддержку приблизительно 80% избирателей и из 68 депутатов-мажоритарщиков облсовета 56 будут членами Партии регионов. В Харьковский городской совет по мажоритарной системе Партия регионов получила поддержку 90% избирателей.

По данным М.ДОБКИНА, в областной совет войдут 5 политических партий, остальные 30 политических партий, которые баллотировались в облсовет, не преодолели трехпроцентный барьер.

М.ДОБКИН отметил, что, по сравнению с местными выборами 2006 года, поддержка Партии регионов в Харьковской области значительно возросла.

Комментируя заявления некоторых политических сил о возможности пересчета голосов, М.ДОБКИН сказал, что «все это технологии, попытки задержать, затянуть избирательный процесс».

«Мы уверены во всех протоколах, которые есть, все остальное – это попытка задержать выборы. 2004 год в самом худшем его понимании не повторится», - подчеркнул М.ДОБКИН.