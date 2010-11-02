Регионал посоветовал бютовцам застрелиться
Журналистов выгнали из гостевой ложи
Сотрудники управления Госохраны не дали журналистам повесить баннер на гостевой ложе парламента с требованием принять закон о доступе к публичной информации.
Когда журналисты начали размещать баннер над гостевой ложей, к ним подошел сотрудник УГО и сообщил, что им запрещено здесь находиться.
Он потребовал от журналистов покинуть гостевую ложу, которая граничит с ложей журналистов.
Однако баннер все равно был размещен с помощью депутатов от БЮТ Андрея Шевченко и Сергея Подгорного.
Баннер с надписью "Доступ к информации: сейчас или никогда" висит прямо напротив президиума Верховной рады.
Пока депутаты размещали этот беннер, представители Партии регионов выкриками их обижали.
В частности депутат Ярослав Сухой подошел прямо под ложу, которая расположена на балконе, и снизу воскликнул: "Застрелитесь там!".
Как известно, Закон о доступе к информации 21 октября не был принят парламентом, так как Партия регионов не дала голосов за него. Хотя президент Виктор Янукович обещал поддержать этот закон.
Парламент перенес рассмотрение этого вопроса на 2 ноября, однако он отсутствует в повестке дня на вторник.