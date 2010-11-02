Регионал посоветовал бютовцам застрелиться

Сотрудники управления Госохраны не дали журналистам повесить баннер на гостевой ложе парламента с требованием принять закон о доступе к публичной информации.

Когда журналисты начали размещать баннер над гостевой ложей, к ним подошел сотрудник УГО и сообщил, что им запрещено здесь находиться.

Он потребовал от журналистов покинуть гостевую ложу, которая граничит с ложей журналистов.

Однако баннер все равно был размещен с помощью депутатов от БЮТ Андрея Шевченко и Сергея Подгорного.

Баннер с надписью "Доступ к информации: сейчас или никогда" висит прямо напротив президиума Верховной рады.

Пока депутаты размещали этот беннер, представители Партии регионов выкриками их обижали.

В частности депутат Ярослав Сухой подошел прямо под ложу, которая расположена на балконе, и снизу воскликнул: "Застрелитесь там!".

Как известно, Закон о доступе к информации 21 октября не был принят парламентом, так как Партия регионов не дала голосов за него. Хотя президент Виктор Янукович обещал поддержать этот закон.

Парламент перенес рассмотрение этого вопроса на 2 ноября, однако он отсутствует в повестке дня на вторник.

Украинская правда