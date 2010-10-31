«Батьківщина» не признает результаты выборов на Луганщине

В Луганской области партия «Батьківщина» из-за фальсификаций не признает результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Луганском пресс-клубе председатель Луганской областной организации партии ВО "Батьківщина" Ирина ВЕРИГИНА.

"Луганщина утонула в фальсификациях как во время подготовки голосования, так и в день самих выборов. При этом большинство уполномоченных служб не спешат реагировать и исправлять нарушения. Из-за этого мы официально заявляем о том, что такие выборы "Батьківщина" не признает", - заявила И.ВЕРИГИНА.

По ее словам, основания для фальсификаций заложены в самом законе о выборах. Новая редакция закона, который приняли перед началом кампании регионалы большинством голосов в Верховной Раде, не имеет четкого регулирования правил проведения выборов и дает возможность использовать админресурс так, как никогда он еще не использовался в Украине.

"Батьківщина" считает, что украинцы стали жертвой монополизированной власти, а местные выборы могут стать последним шагом к тоталитарному режима в стране.

"Мы видели, как откровенно и безнаказанно нарушались нормы действующего законодательства во время кампании: в нашем регионе изготовлено свыше 2 миллионов бюллетеней с ошибками, только нашими активистами обнаружены около 7 тысяч лишних бюллетеней, напечатанных на частных типографиях. Грубо переформатируются комиссии, если их состав не устраивает Партию регионов. Происходило запугивание членов комиссий и кандидатов в депутаты ночными телефонными звонками, осуществлялось давление на близких и родных", - заявила И.ВЕРИГИНА.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-центре Луганской областной организации КИУ, в Луганской области мобильные группы КИУ фиксируют многочисленные нарушения.

Так, в г. Приволье (входит в состав Лисичанска) на избирательном участке в 29-й школе представители СДПУ(о) составили акт о том, что бюллетени, выданные избирателям, не подписывались членами комиссии и поэтому будут признаны недействительными. Аналогичные факты имеют место и на участках в Лисичанске.

В г. Сватово на участке № 27009 кандидат на должность городского председателя Евгений РЫБАЛКА обратил внимание, что член комиссии оформила, в том числе оторвала контрольные талоны, все семь бюллетеней, но выдала пожилой женщине на руки только пять, а два - по выборам по партийным спискам в областной совет и мажоритарным в городской совет - спрятала в столу.

На избирательном участке №06011 в г. Красный Луч избирателям может не хватить бюллетеней по выборам городского председателя. На участок было получено 2054 бюллетеня, в то время как количество избирателей в уточненном списке - 2535.

На выборах в Луганске в сводках с мест о нарушениях лидирует Жовтневый район. Так, на участке №08087 задержана женщина с пачкой уже заполненных бюллетеней. Ее задержали наблюдатели "Фронту Змін" и вызывали милицию. Но председатель УИК заверила стражей порядка, что здесь нет нарушения закона, и женщину отпустили. Наблюдатели "Фронту Змін" " составили акт.

В помещениях участков очень большие очереди. Кандидат в депутаты городского совета от «Фронту Змін» простоял полтора часа, прежде чем проголосовал. Некоторые избиратели просто уходят. Он также отметил, что члены УИК растеряны, не знают, как действовать в сложных ситуациях и уже просто не реагируют ни на что.