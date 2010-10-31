Ахметов: Янукович защищает репутацию Украины

Президент Виктор Янукович защищает репутацию Украины на международному уровне. В этом уверен народный депутат Украины, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов.

Комментируя журналистам ход избирательной кампании, политик сказал: «Я вижу одно – Президент очень решительно борется с нарушениями. Потому что здесь – репутация Украины. Знаете, многие говорят: «Нарушения… нарушения… нарушения…»,… которых нет. Еще выборов нет, а уже все кричат, что есть нарушения. Это имидж Украины, это репутация Украины, и в любом случае это плохо отразится на Украине. Что мы видели последнее время? Последнее время Президент что делал? Защищал репутацию Украины на международном уровне. Это очень важно. Без имени, без репутации не бывает экономического роста. И мне кажется, это очень важно для Украины».

Ринат Ахметов традиционно проголосовал у себя на родине, в Донецке в ДК им Т. Шевченко в Куйбышевском районе города.

Ринат Ахметов вместе с мамой терпеливо выждал несколько минут, в течении которых ему выдали на руки бюллетени. «Я думаю, что не секрет для всех, за кого и за что я сегодня проголосовал – за изменения к лучшему» - сказал нардеп журналистам.