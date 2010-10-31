В Энергодаре кандидаты в депутаты прикарманили штампы «Выбыл»

В городе Энергодар Запорожской области на трех избирательных участках кандидаты в депутаты городского совета пытались завладеть штампами "Выбыл".

Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины, в Энергодарский городской отдел милиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из избирательных участков кандидат в депутаты городского совета завладел штампом «Выбыл». Мужчина мотивировал свои действия тем, что решение городской избирательной комиссии о снятии его и других кандидатур на эту должность было принято незаконно. Штамп «Выбыл» был возвращен. Через некоторое время этот же кандидат в депутаты завладел таким же штампом на другом избирательном участке. Штамп возвращен.

Кроме того, в тот же горотдел милиции поступило сообщение о том, что уже на другом участке другой кандидат в депутаты завладел штампом «Выбыл». Как и в предыдущем случае, мужчина мотивировал свой поступок тем, что решение городской избирательной комиссии о снятии его и других кандидатур было принято незаконно. Сейчас штамп «Выбыл» возвращен на избирательный участок. Проведение голосования на этом избирательном участке не останавливалось.

Как сообщал УНИАН, сегодня энергодарские местные организации Партии регионов и партии “Батьківщина” заявили, что избирательная комиссия накануне вечером исключила из списка кандидатов в депутаты городского совета от 11 до 14 человек.