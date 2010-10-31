Наблюдатели из организации «За справедливые выборы» системных нарушений не видят

Международные наблюдатели из организации «За справедливые выборы» начали обнародовать первые итоги своей работы в Украине.

Так, в распространенной ими официальной информации, которую имеет в своем распоряжении УНИАН, отмечается, что в организационном плане выборы существенно отличаются от предыдущих, прежде всего, тем, что избиратель на участке получает шесть бюллетеней, что налагает большую нагрузку на членов избиркомов. При этом отмечается, что обнаруженные наблюдателями нарушения и недостатки выполнения избирательного законодательства не носят системный характер, - и таким образом это позволяет сделать вывод, что организация избирательного процесса значительно улучшилась, подготовка к выборам в целом прошла в спокойной обстановке, а недостатки, которые фиксировались на предыдущих выборах, украинской властью в большинстве случаев учтены и исправлены. Так, в отличие от предыдущих выборов, граждане, которые не нашли себя в списках, через суды очень оперативно вносят себя в списки избирателей.

С 8.00 на участках присутствуют 65 международных наблюдателей от организации «За справедливые выборы», которые осуществляют сбор, анализ и уточнение материалов относительно хода избирательного процесса в Украине.

Среди зафиксированных недостатков значатся очереди на одесских участках, связанные с большим количеством бюллетеней и открытие с 5-минутным опозданием участка №30562 в Харькове.

В Ивано-Франковской области наблюдатели из Румынии Кристиан-Валентин Хапенчук и Штефан Пурич как позитивный факт зафиксировали уменьшение количества избирателей, которые пожелали голосовать дома.

Работа наблюдателей продолжается.