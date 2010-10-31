На Черниговщине в помещении УИК празднуют свадьбу

В селе Петровка Щорского района Черниговской области в помещении, где расположена участковая избирательная комиссия, празднуют свадьбу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам координатор «Опоры» Евгений РОМАНЕНКО.

По его словам, участковая избирательная комиссия в этом населенном пункте расположена в Доме культуры. «В соседнем зале с участком празднуют свадьбы. Люди буквально восприняли слова Президента о создании праздничного настроения в день выборов», - сказал он.