На Черниговщине в помещении УИК празднуют свадьбу
13:47, 31 октября 2010Политика
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Слова Януковича восприняли буквально...
В селе Петровка Щорского района Черниговской области в помещении, где расположена участковая избирательная комиссия, празднуют свадьбу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам координатор «Опоры» Евгений РОМАНЕНКО.
По его словам, участковая избирательная комиссия в этом населенном пункте расположена в Доме культуры. «В соседнем зале с участком празднуют свадьбы. Люди буквально восприняли слова Президента о создании праздничного настроения в день выборов», - сказал он.
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