Шаповал: те, кто ждал каких-то событий, ошиблись

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что подавляющее количество избирательных участков в Украине работают в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ сообщил на пресс-конференции в Киеве, ссылаясь на данные, полученные Центральной избирательной комиссией от 670 территориальных избирательных комиссий, которые были образованы решениями ЦИК.

«Те, кто ожидал каких-то событий, я думаю, что они ошиблись. Это оперативная информация передана ЦИК, и она соответствует реальности», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В частности, председатель ЦИК сообщил, что в Крыму своевременно открылись все 1228 участков, в Винницкой области – 1660, в Волынской области – 1133, в Днепропетровской – 1754, в Донецкой – 2448, в Житомирской – 1441, в Закарпатской – 791, в Запорожской области – 1112.

В то же время, по словам В.ШАПОВАЛА, в Запорожской области один участок не открылся из-за блокирования кандидатом на должность поселкового председателя, которого не включили в избирательный бюллетень по решению суда. «Я думаю, что эта проблема будет решена», - отметил председатель ЦИК.

В.ШАПОВАЛ также добавил, что в Киевской области также один из 1372 избирательных участков не был открыт своевременно, но уже начал свою работу.

Председатель ЦИК сообщил, что все участки в Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и городе Севастополе также работают в штатном режиме.

«В Черкасской области шесть специальных участков не открылись на 9 часов из-за неполучения избирательных бюллетеней, и мы будем сейчас выяснять количество избирателей, которые включены на избирательных участках, но факт остается фактом, и мы будем выяснять», - подчеркнул В.ШАПОВАЛ.