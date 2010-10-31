В двух округах уже готовят акты о признании выборов недействительными

В двух округах в Хмельницкой области готовят акты о признании выборов недействительными.

Как сообщает официальный сайт Комитета избирателей Украины, в Шепетовке на округ №11 подали бюллетени округа № 12. Следовательно, кандидаты, которые должны были быть в списках в областной совет, в бюллетенях отсутствуют. Составляются акты о признании выборов на этих округах недействительными.