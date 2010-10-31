В двух округах уже готовят акты о признании выборов недействительными
12:47, 31 октября 2010Политика
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В Шепетовке перепутали бюллетени
В двух округах в Хмельницкой области готовят акты о признании выборов недействительными.
Как сообщает официальный сайт Комитета избирателей Украины, в Шепетовке на округ №11 подали бюллетени округа № 12. Следовательно, кандидаты, которые должны были быть в списках в областной совет, в бюллетенях отсутствуют. Составляются акты о признании выборов на этих округах недействительными.
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