БЮТ во Львове ждал решения суда до четырех утра

За несколько часов до начала голосования нелегитимные списки ВО «Батьківщина» были сняты с выборов во Львовский областной совет, сообщает официальный сайт партии "Батьківщина".

Согласно обнародованной информацией, сегодня в 4 часа утра Апелляционный суд Львовской области удовлетворил жалобу партийной организации «Батьківщина» и снял с выборов фальшивые списки.

В соответствии с решением суда, в избирательном бюллетене напроти партии «Батьківщина» будет примечание «выбыл».

Как сообщал УНИАН, ранее Львовская областная территориальная избирательная комиссия сняла с регистрации нелегитимные списки «Батьківщини» во Львовский облсовет.

Бывший член партии Евгений БУБА обжаловал во Львовском окружном административном суде это решение ТИК. 30 октября суд удовлетворил иск Е.БУБЫ, однако «Батьківщина» обжаловала это судебное решение в Апелляционном суде Львовской области.