В Броварах в помещение избирательного участка бросили дымовые шашки

По состоянию на 10.00 в Украине на избирательных участках зафиксированы три чрезвычайных происшествия, которые не повлияли на процесс голосования.

Как сообщил УНИАН директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ, в Нежине Черниговской области на избирательном участке №1 не была внесена в список фамилия одного из кандидатов в депутаты. Недостаток был устранен и избирательный участок начал свою работу.

В Полтавской области в селе Тахтаулово Полтавского района был обнаружен недостаток 1 тысячи бюллетеней на участке. По этому поводу проводится проверка.

В Броварах утром неизвестные бросили в фойе школы №6, где расположен избирательный участок, дымовые шашки. Участок работает в обычном режиме, лица, совершившие противоправные действия, установлены. Принимаются меры по их задержанию.