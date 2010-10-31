Ученые нашли подлинные ингредиенты счастья

Как обнаружили ученые, для простого человеческого счастья нужен не мешок денег, а элементарная семейная идиллия. Об этом сообщает ТСН.

Австралийские ученые составили список "ингредиентов" простого человеческого счастья.

Оказывается, утверждение "не родись красивым, а родись счастливым" уже роли не играет, потому что человек независимо от своего прошлого, внешности и социального положения сам может сделать себя счастливым.

А для этого нужно:

- Вести здоровый образ жизни

- Мечтать

- Ставить перед собой цели

- Верить в их осуществление

- Иметь любимое дело, работу

- Участвовать в общественной жизни

А самое главное - удачный выбор жены. И дело вовсе не в деньгах, а в хорошей психологической совместимости. По словам руководителя проекта Брюса Хеди, "нервозная обстановка в семье губительна для дальнейших отношений".

"Если оба партнера смотрят на свое будущее одинаково, поддерживают друг друга не только в радости, но и в горе, помогают друг другу вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, такая семья "обречена "на счастье, - отмечают ученые.

При этом деньги также могут стать ингредиентом счастливой жизни. Но не главным и не основным. Это лишь путь к счастью, добавляют ученые.