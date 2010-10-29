Партия регионов должна доказать свое право управлять страной

Партия регионов должна доказать свое право на управление страной.

Об этом заявил сегодня, выступая перед участниками форума Партии регионов «Строим новую страну», глава партии Николай АЗАРОВ.

«Мы с вами победили на президентских выборах, теперь мы должны в честной демократической борьбе доказать наше право на всех уровнях власти управлять страной», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он заявил, что Партии регионов власть нужна не ради власти, а для развития Украины.

Н.АЗАРОВ отметил, что оппозиция заявляет о том, что местные выборы будут сфальсифицированы потому, что понимает, что не имеет шансов выиграть их.

«Мы не должны дать ни малейшего повода для жалоб и обжалований результатов выборов в разных инстанциях. Я сказал это, будем говорить для проформы, а не для дела», - отметил Н.АЗАРОВ.