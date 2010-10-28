Скандал в телевизоре: Чечетов угрожает закрыть ток-шоу

Народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ пригрозил закрыть ток-шоу «Киевский форум».

Об этом он заявил в эфире этой программы на КГРТРК во время обсуждения темы «Сэконд-хэнды под прицелом: исчезнет ли дешевая одежда со столичного рынка?».

Ведущая лишила М.ЧЕЧЕТОВА слова, когда он начал переводить дискуссию в политическое русло.

«Пришел народный депутат ЧЕЧЕТОВ, а вы бесцеремонно закрыли ему рот. Я боюсь, что поборники защиты слова могут закрыть вашу передачу. Если народному депутату в эфире не дают говорить, то что это за передача?! - возмутился он. - И я буду вынужден еще руки поднять, чтобы закрыли передачу».

На это автор и ведущая программы Рена НАЗАРОВА отметила, что она, как автор и журналист программы, будет самостоятельно определять, кому давать и кому не давать слово, тем более, что темой эфира являются исключительно социальные вопросы.