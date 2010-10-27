Тимошенко: "новая страна", которую строит власть, не будет Украиной

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что проект, который осуществляет власть под названием "Новая страна", направлен на уничтожение всех составляющих сильного Украинского государства.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Житомире, сообщается на ее сайте.

"Я думаю, что такой Налоговый кодекс, такой террор против малого и среднего бизнеса идет от непонимания властью, что она делает, и не от понимания, что означает малый бизнес для Украины и вообще для всего общества. Я преимущественно склоняюсь к той мысли, что просто идет зачистка всего того, что создает сильное Украинское государство", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, речь идет об уничтожении украинского языка, культуры, интеллектуального потенциала. "Зачищается все украинское в нашем родном доме, как основа процветания государства. Я думаю, что это комплексные мероприятия. Я думаю, что это и есть та стратегия "новой страны", которая уже Украиной называться не будет", - убеждена лидер партии "Батьківщина".