КИУ: в Енакиево и Горловке ПР контролирует 70% избиркомов

Партия регионов в городах Енакиево и Горловке Донецкой области контролирует 70% руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины, которая осуществляет совместный проект с облорганизацией «Гражданской сети «Опора» по общественному мониторингу избирательного процесса в регионе.

Так, по данным КИУ, в Енакиево представители Партии регионов и кандидата на должность городского председателя от этой политической силы Сергея РУХАДЗЕ занимают 69% всех руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях. Представители Коммунистической партии там занимают 4% руководящих должностей, «Сильной Украины» - 22% от всех руководящих должностей. Другие политические силы имеют незначительное представительство в участковых избиркомах.

В Горловке представители Партии Регионов и кандидата на должность городского председателя от этой политической силы Ивана САХАРЧУКА занимают 68% всех руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях. В то же время, партия «Сильная Украина» и ее кандидат в меры занимают 1,9% всех руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях города, ВО «Батькивщина» представлена на уровне 11% руководящих должностей, КПУ- 1,9% от всех руководящих должностей.

Комментируя формирование участковых избирательных комиссий Донецкой области, региональный координатор данного совместного проекта Александр КЛЮЖЕВ подчеркнул, что «общественные наблюдатели неоднократно отмечали, что нивелирование в действующем законе о местных выборах принципа равного представительства кандидатов и партий в избирательных комиссиях будет оказывать негативное влияние на обеспечение в них баланса политических интересов».

«В ряде городов и районов Донецкой области наблюдается существенное преобладание отдельных политических сил в участковых избирательных комиссиях, что создает дополнительные вызовы для субъектов избирательного процесса», - констатировал А.КЛЮЖЕВ.

Он отметил, что на политические силы, которые доминируют в участковых комиссиях, «возлагается вся полнота ответственности за то, насколько ход голосования будет соответствовать общепринятым стандартам выборов». «Политические силы, которые по объективным или субъективным причинам преобладают в участковых комиссиях, будут ответственны перед избирателем не только за работу своих представителей в комиссиях, но и в целом за демократичность и законность голосования 31 октября 2010 года», - сказал координатор проекта по общественному мониторингу избирательного процесса.