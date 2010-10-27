В Одессе выборы на грани срыва: никто не знает, где бюллетени

В Одесскую городскую избирательную комиссию до сих пор не поступили из типографии бюллетени, из-за чего выборы оказались на грани срыва.

Об этом сказал в интервью УНИАН заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий ПЕСЕЦКИЙ, комментируя сложившуюся в Одессе предвыборную ситуацию.

«Вопреки требованию избирательного законодательства, в Одесский горизбирком до сих пор не поступили из типографии и не приняты на ответственное хранение избирательные бюллетени. Хотя крайний срок их доставки в избирательную комиссию истек 21 октября, из-за чего местные выборы в мегаполисе оказались на грани срыва», - сказал В.ПЕСЕЦКИЙ.

Эксперт подчеркнул, что «состоянием на 27 октября никакой информации о тираже бюллетеней и места их нахождения не имеется не только у доверенных лиц кандидатов в депутаты и кандидатов на должность городского председателя, но даже у членов городской избирательной комиссии».

Причем остается тайной за семью печатями процесс организованной передачи бюллетеней участковым избирательным комиссиям, которая, согласно законодательству, должна проходить на заседании горизбиркома, акцентировал эксперт.

Кроме того, добавил он, «до сих пор нет внятного ответа также на вопрос: имеет ли местное издательство «Черноморье», где размещался заказ на печатание бюллетеней, надлежащую лицензию, позволяющую осуществлять печать такого рода документов. Согласно информации из источников, заслуживающих доверия, такой лицензии у издательства нет».

«Эти и другие обстоятельства вынуждают субъектов избирательного процесса в Одессе обращаться с заявлениями в правоохранительные органы в связи с грубыми нарушениями, связанными с передачей избирательных бюллетеней на ответственное хранение в горизбирком, а также уголовной ответственности за это председателя горизбиркома», - подытожил В.ПЕСЕЦКИЙ.