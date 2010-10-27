В Василькове кандидатам в мэры отказывали из-за неформатных фото?

Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что результаты местных выборов невозможно будет считать легитимными из-за тотальных фальсификаций и нарушений, которые фиксируются во время избирательной кампании.

Такое мнение В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН.

«Результаты местных выборов признать невозможно, ведь все понимают, что это не избирательная кампания, а наглый обман. Независимо от того, кто победит, результат не будет легитимным, а многочисленные нарушения в ходе избирательного процесса подрывают доверие граждан к властям в целом», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, изменения, внесённые в 2010 году в закон о местных выборах, создали предпосылки для массовых фальсификаций и нарушений. «Нелепицы в законе среди прочего привели к манипуляциям с номерами партий в избирательных бюллетенях. Практически по всей стране Партия регионов в бюллетенях получила первый номер – так не бывает. Предыдущая система тоже не была идеальной, но такого тотального подыгрывания властям не было», – пояснил общественный деятель.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, одним из вопиющих примеров нарушений избирательного процесса является город Васильков Киевской области, где на должность городского головы баллотируются всего четыре кандидата, в том числе действующий мэр Сергей ИВАЩЕНКО, который выдвинут Партией регионов. «Десятерых претендентов просто не зарегистрировали, а причины отказа в регистрации надуманы, например, заявление старого образца, отсутствие контактного номера телефона или предоставление фотографий слишком большого размера. Я не исключаю, что могли быть ошибки в документах, но кандидаты должны иметь возможность их исправить, а не лишаться права баллотироваться», – считает он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ обратил внимание на тот факт, что даже после решений судов пять претендентов не были зарегистрированы. «Председатель Васильковской городской избирательной комиссии Александр КРИКУНОВ заявил, что суд не может обязать избирком зарегистрировать кандидата. Это чудовищно! Он прямо нарушает закон, когда говорит, что комиссия не будет выполнять судебное решение», – подчеркнул лидер «Форума».

По его словам, это лишь один пример из сотен тысяч аналогичных фактов в целом по Украине. «Единственно верным решением в такой ситуации были бы новые выборы. Люди должны приучить власть работать во благо народа или быть изгнанной», – резюмировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, местные выборы в Украине, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 20 октября 2009 года, были назначены на 30 мая 2010 года. Но уже 16 февраля новым постановлением парламент отменил это решение без указания новой даты проведения выборов. 1 июля Верховная Рада назначила местные выборы на 31 октября.

10 июля парламент принял Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».