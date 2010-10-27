В Киевсовете запретят открывать рот всем, кроме чиновников?

Руководство исполнительного органа Киевсовета подготовило проект решения, которым лишает депутатов и киевлян (общие собрания граждан) права голоса на пленарных заседаниях Киевского городского совета, предоставляя такое право исключительно чиновникам.

Об этом после президиума городского совета сообщила лидер фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА, информировали УНИАН пресс-службе фракции БЮТ.

«Узурпация власти продолжается: сначала вместо проведения перевыборов Киевского городского председателя было введено прямое президентское правление, при посредничестве ПОПОВА, потом власть отобрала у киевлян возможность избирать районных депутатов, ликвидировала райсоветы. Сегодня была попытка предпринять третий шаг. Не имея возможности ликвидировать Киевсовет, провластная команда решила лишить депутатов и общества права во время пленарных заседаний вносить безотлагательные вопросы, беспокоящие киевлян, на рассмотрение Киевсовета», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Депутат заверила, что БЮТ сделает все возможное, чтобы не допустить принятия этого решения – включая блокирование трибуны Киевсовета.

Речь идет о проекте решения «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 01.07.2008 г. №8/8 «Об утверждении регламента Киевского городского совета», уточнили в пресс-службе фракции БЮТ.