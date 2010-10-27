Тимошенко завтра презентует свой Интернет-проект

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО 28 октября в 11.00 презентует новый Интернет-проект «Украина третьего тысячелетия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батьківщини”, отметив, что данный проект является совместной разработкой интеллектуальных кругов гражданского общества пакета самых актуальных для Украины законопроектов и проекта новой Конституции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, проект «Украина третьего тысячелетия» позволит услышать каждого интеллектуала, каждого умного человека, сделать Конституцию не под конкретного политика, а под собственный народ, под требование современного времени и для укрепления нашего независимого европейского государства.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что корреспонденты проекта «Украина третьего тысячелетия» будут иметь возможность не только подавать собственные предложения относительно законопроектов, но и дискутировать, обмениваться мнениями и т. п.

По словам лидера «Батьківщини», робота проекта будет координироваться стратегическим советом и рабочими группами по каждому законопроекту, «который станет достаточно мощной основой для формирования кадрового потенциала страны». «Мы подарим вместе с вами и вместе со всем народом Украины тот пакет ключевых, важных законопроектов, который и даст нам страну третьего тысячелетия. Я верю, что совместные усилия, общая цель, которую мы поставим, и четкий путь, который мы к нему проложим, – это и есть тот алгоритм, который позволит нам достичь успеха», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Презентация нового Интернет-проекта «Украина третьего тысячелетия» состоится по адресу: ул. Северно-Сырецкая, 1-3, «Савик Шустер студия».

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