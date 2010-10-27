Яценюк требует наказать "неслыханное мошенничество" с бюллетенями

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с требованием срочно расследовать дело о выявлении свыше 180 тыс. фальшивых избирательных бюллетеней в Ивано-Франковской типографии «Кубекс».

«Заказчики и организаторы этого преступления должны быть немедленно разоблачены и привлечены к уголовной ответственности», - заявил А.ЯЦЕНЮК вчера в Ивано-Франковске в интервью телекомпании «Галичина», сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”.

«Это неслыханное мошенничество - напечатали фальшивых бюллетеней на 20% избирателей Ивано-Франковской области. Логика Партии регионов понятна - выиграть честно на Галичине не удастся, стандартные объемы фальсификаций на уровне 5% результата не изменят, поэтому в ход идет бесцеремонная попытка кардинально исказить волеизъявление на Прикарпатье. Но им это не удастся, более того - им это так не пройдет», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК заявил, что, во-первых, «Фронт Змін» будет защищать результат, на каждом участке будут работать наблюдатели от партии, ее представители в комиссиях будут следить за подсчетом голосов и обязательно получат протокол с мокрой печатью для проведения параллельного подсчета. «А во-вторых, я буду требовать быстрейшего расследования этого дела правоохранительными органами», - заявил лидер партии.

Как сообщал УНИАН, фальшивые избирательные бюллетени были обнаружены в Ивано-Франковске в помещении типографии "Кубекс” 25 октября.

Председатель Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии Олег ПИЛИПЮК заявил, что эти бюллетени являются техническим браком.

По его словам, члены областной избирательной комиссии составили акт об обнаруженных избытках и технологических отходах бюллетеней и уничтожили около 190 тыс. технически испорченных бланков: свыше 111 тысяч по многомандатному избирательному округу и 80 тысяч бюллетеней по мажоритарным избирательным округам.