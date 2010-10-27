Тигипко предлагает «быстро развязать руки университетам» с коммерцией

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что сегодня в вузах надо вводить коммерцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Донецке на пресс-конференции.

«Я четко понимаю, что необходимо сегодня в вузах вводить. Действительно, там коммерцию надо вводить», - заявил С.ТИГИПКО, объяснив, что «сегодня проблема для университетов - они по хозрасчетным темам получают деньги, а реально справиться, или как-то демократично использовать эти деньги, они не могут». «Потому что эти деньги приходят и попадают в казначейство и дальше начинаются те же процедуры, что и с государственными деньгами – те же тендеры, 45 дней и так далее. Я считаю, что вот здесь, прежде всего, надо сейчас быстро университетам развязать руки», - отметил вице-премьер.

В то же время, подчеркнул он, «все, что касается госзаказа, – там, действительно, процедуры должны быть достаточно жесткие и за этим надо следить и это надо контролировать».

С.ТИГИПКО также поддержал то, что недавно был отменен приказ министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА относительно платных услуг в вузах. «Что касается таких вещей (платных услуг в вузах для студентов), они не дадут большого эффекта экономического, но изжоги вызовут много, поэтому я бы точно их не вводил», - заключил вице-премьер-министр.